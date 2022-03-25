Patlamayla yer gök inledi! Formula 1 pilotları, Suudi Arabistan GP'sini hemen terk etti

Suudi Arabistan'da bir rafineride yaşanan patlama, Formula 1 pilotlarına korku dolu anlar yaşattı. Antrenman turları yarıda kesilirken, bazı pilotlar yeniden piste çıkmayı reddetti.

PİSTİN 10 KİLOMETRE YAKININDAKİ RAFİNERİDE PATLAMA

NTV Spor'da yer alan habere göre, bugün yapılan ilk antrenman turlarından sonra sokak pistinin çok yakınlarından bir patlama sesi geldi. Bu patlamanın yarışın yapılacağı yere yaklaşık 10 kilometre yakınlıktaki bir rafineriden geldiği anlaşıldı.

PİSTE ÇIKMAK İSTEMEDİLER

Rafineride bir patlamanın olduğu ve devamında da yangının çıktığı pistten dahi gözüktü. Bu patlamanın neden olduğuna dair resmi bir açıklama olmasa da bir terör saldırısı olabileceği şeklinde spekülasyonlar sosyal medyada ortaya atıldı. Saat 20.00'de başlaması gereken ikinci antrenman öncesinde bazı pilotların piste çıkmak istemediği görüldü. Bunun üzerine Formula 1 yönetimi, takım ve pilotları ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan ne sonuç çıktığı söylenmese de ikinci antrenman turunun 15 dakika gecikmeli olarak da olsa başlayacağı açıklandı.

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