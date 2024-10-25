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Suudi Arabistan'dan kovulan Roberto Mancini'nin alacağı tazminat dudak uçuklattı

Suudi Arabistan'dan kovulan Roberto Mancini'nin alacağı tazminat dudak uçuklattı
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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımı çalıştıran teknik direktör Roberto Mancini ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yollarını ayırdı. Federasyon, bu ayrılık sonrası İtalyan teknik adama 78 milyon euro tazminat ödeyecek.

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin, Suudi Arabistan macerası kısa sürdü. Suudi Futbol Federasyonu'nun bu kararı sonrası Manci'nin alacağı tazminat da belli oldu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Suudi Arabistan Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Mancini'nin görevine son verildi. Suudi Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Milli takım antrenörü Roberto Mancini ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme sona erdirilmiştir" denildi.

YILLIK 25 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Ağustos 2023'te İtalya Milli Takımı'nı bırakarak Suudi Arabistan'ın başına geçen Mancini'nin yıllık ücreti tüm Avrupa'da gündem olmuştu. İtalya'dan yıllık 3 milyon Euro kazanan deneyimli çalıştırıcının, Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı Suudi Arabistan'da yıllık 25 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

18 MAÇA ÇIKTI

Suudi Arabistan Milli Takımı ile 18 maça çıkan Roberto Mancini, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 1.44 puan ortalaması yakalayan Mancini'nin çalıştırdığı Suudi Arabistan, Asya Kupası'na son 16 turunda veda etmişti. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan olumsuz sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

78 MİLYON EURO TAZMİNAT ALACAK

Öte yandan İngiliz basınından Mirror'da yer alan habere göre; sözleşmesi fesh edilen Roberto Mancini'ye dudak uçuklatan bir tazminat ücreti ödeneceği öne sürüldü. Kontratının bitmesine 3 yıl kala görevden alınan İtalyan çalıştırıcının 78 milyon euro tazminat alacağı belirtildi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Roberto Mancini Suudi Arabistan Galatasaray Milli Takım Sözleşme Ekonomi İtalya Futbol Finans Dünya Spor

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Yorumlar (2)

Mehmet hakan Çelik:

Asgari ücretle çalışanlar,kovulsalar bile,üç kuruşluk tazminatı vermemek için kırk dereden su getiren sözde müslüman fabrika sahipleri ve işverenler,adam değilsiniz.

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İbrahim Demirel:

Bu Arapların yatacak yeri yok. Bu adama bunca parayı vereceğinize Gazze yada Suriye’ye versenize. Ne Müslümanlıkla nede insanlıkla gram alakanız yok.

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