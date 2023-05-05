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Suudi Arabistan'da görüntülenen Messi'nin bacağındaki yeni dövme hayranlarını ayağa kaldırdı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan'a gittiği için Paris Saint-Germain'de kadro dışı bırakılan Lionel Messi'nin bacağındaki Barcelona dövmesi büyük ses getirdi. Arjantinli yıldızın daha önce tasarlattığı ancak yeni yapıldığı öne sürülen dövmeyi gören hayranları, Messi'nin Katalan devine geri döneceği mesajı verdiğini belirterek büyük mutluluk yaşadı.

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi, son dövmesiyle gündem oldu.

BACAĞINA BARCELONA DÖVMESİ YAPTIRDI

Lionel Messi'nin 10 numara, futbol topu ve Arjantin arması dövmesi olan bacağına bir de Barcelona dövmesi ekledi. Suudi Arabistan ziyaretinde bacağındaki bu ayrıntının fark edilmesi sonrası Messi hayranları büyük bir heyecan yaşadı.

Suudi Arabistan'da görüntülendi! Messi'nin bacağındaki yeni dövmesi hayranlarını ayağa kaldırdı

YAZ AYLARINDA TASARLANDI

Messi'nin yeniden Barcelona'ya döneceği iddiaları dövmeyle birlikte daha çok kuvvetlenirken, bu dövmenin aslında yaz aylarında tasarlandığı öğrenildi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Suudi Arabistan Lionel Messi Barcelona Spor Haberler

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