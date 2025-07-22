Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu

Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
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Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Göztepe'den ayrılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Koray Günter'i kadrosuna kattı. 1 yıllık sözleşmeye imza atan Koray Günter, yıllık 3 milyon euro kazanacak. Al-Okhdood, geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa forması giyen Gökhan Gül'ü de transfer etmişti.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Okhdood, Türkiye'den transferlerine devam etti. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü kadrosuna katan Suudi ekibi, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

1 YILLIK İMZAYI ATTI

Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrılan Koray Günter'i kadrosuna kattığını açıkladı. Al-Okhdood, 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, Suudi ekibinden yıllık 3 milyon euro kazanacak.

Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Koray Günter, rakip ağlara 2 gol kaydemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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