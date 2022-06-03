Acun Ilıcalı gördüğüne inanamadı! Nisa, adada geçirdiği boş vakitte yaptığıyla ağızları açık bıraktı - Haberler

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Acun Ilıcalı gördüğüne inanamadı! Nisa, adada geçirdiği boş vakitte yaptığıyla ağızları açık bıraktı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti. Ada şartlarında yaptığı bu resim hem yarışmacılar tarafından hem de Acun Ilıcalı tarafından beğeni topladı.

Nisa Bölükbaşı yaptığı resimle büyük beğeni topladı. Hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tablo sosyal medyada gündem oldu. Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin MKM Stadyumu'nu resmetti.

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı sanatını konuşturdu! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin stadını resmetti.

ÖDÜL KAZANMIŞLARDI

Survivor All Star'da mücadele eden Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçına gitmeye hak kazanmıştı. O ödülde yer alan Nisa Bölükbaşı, adada geçirdiği boş vakitleri Hull City'nin stadyum tablosunu yaparak değerlendirdi.

Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı sanatını konuşturdu! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin stadını resmetti.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı Hull City Spor Haberler

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