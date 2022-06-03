Acun Ilıcalı gördüğüne inanamadı! Nisa, adada geçirdiği boş vakitte yaptığıyla ağızları açık bıraktı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti. Ada şartlarında yaptığı bu resim hem yarışmacılar tarafından hem de Acun Ilıcalı tarafından beğeni topladı.
Nisa Bölükbaşı yaptığı resimle büyük beğeni topladı. Hem yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tablo sosyal medyada gündem oldu. Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin MKM Stadyumu'nu resmetti.
ÖDÜL KAZANMIŞLARDI
Survivor All Star'da mücadele eden Gönüllüler takımı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçına gitmeye hak kazanmıştı. O ödülde yer alan Nisa Bölükbaşı, adada geçirdiği boş vakitleri Hull City'nin stadyum tablosunu yaparak değerlendirdi.