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Survivor Sema Seda ikiz mi, kardeş mi?

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Survivor All Star'da takımlar ve yarışmacılar hakkında araştırmalar sürüyor. Acun Ilıcalı'nun duyurduğu gelişmeye göre kırmızı takıma Sema Aydemir dahil oldu. Sema'nın gelişiyle birlikte kardeşi Seda Ocak ile ilişkisi de merak edilmeye başlandı. Peki,

Survivor yarışmacıları Sema Aydemir ve Seda Ocak'ın benzerlikleri dikkat çekti. Daha önce de Survivor'a katılan atletler Sema Aydemir ve Seda Ocak ikiz kardeşler. Peki, Survivor Sema Seda ikiz mi, kardeş mi?

SURVİVOR SEMA SEDA İKİZ Mİ, KARDEŞ Mİ?

Survivor All Star 2024 kadrosunda mavi takımda yer alan Seda Ocak ile yedek yarışmacılardan kadroya dahil olan ve kırmızı takımda yarışan Survivor Sema Aydemir ikiz kardeştir.

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bugün 36 yaşında olan Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusudur. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır.

SURVİVOR SEDA KİMDİR

Seda Ocak, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 metre engelli branşında 10 yaşında ikizi Sema Aydemir ile birlikte spora başladı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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