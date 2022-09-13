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Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

Spor Haberleri

Acun Ilıcalı'nın Survivor final yayınında reklam arasında zoom görüşmesiyle ikna ettiği Oscar Estupinan, İngiltere'yi sallamaya devam ediyor. Ünlü futbolcu ayın futbolcusu seçildi.

İngiltere'de Hull City kulübünü satın alan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, takımına çok zaman ayırıyor. Ilıcalı'nın bir transferi bitirme hikayesi ise hayli dikkat çekti.

Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

Hull City'de forma giyen Oscar Estupinan, ligi sallamaya devam ediyor. Bir dönem ülkemizde Denizlispor forması da giyen yıldız oyuncu, İngiltere'de ayın oyuncusu seçildi.

Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

Kolombiyalı golcü, Hull City formasıyla toplam 9 maçta 7 gol ve 1 asist üretti. Ödülü aldıktan sonra konuşan Estupinan, "Öncelikle bu ödülü kazandığım için son derece mutlu ve gururlu olduğumu söylemeliyim. Bu sadece bana verilmiş bir ödül değil. Kaleciden hücum oyuncularımıza, oradan da teknik direktörümüz Shota Arveladze ve takımın çalışmalarını yansıtan bir ödül. Takım arkadaşlarım ve bana bu şansı verenlere teşekkür ederim. Bu tüm takım adına alınan bir ödül" ifadelerini kullandı.

Survivor finalinin reklam arasında olanlar olmuş! Acun'un attırdığı imza İngiltere'yi salladı

Diğer yandan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın Oscar Estupinan transferini, Survivor finalinin reklam arasında yaptığı zoom görüşmesiyle bitirdiği ortaya çıktı.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Spor Haberler

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