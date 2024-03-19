Survivor'da korkutan sakatlık! Gizem apar topar hastaneye kaldırıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Gizem talihsiz bir kaza geçirdi.

ACI İÇİNDE YERDE KIVRANDI

Dokunulmazlık oyununda mücadele eden Gizem, parkurda sakatlanarak yere düştü. Dizinden sakatlanan ve acı içinde kıvranan yarışmacı, doktorların olay yerindeki müdahalesinin ardından apar topar ambulansla hastaneye götürüldü.

ACUN ILICALI: GİZEM'İN DİZİNDEKİ DURUM KÖTÜ

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı ise Gizem'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin gelecek olan raporlarla belirleneceğini söyleyerek "Gizem'in ciddi bir sakatlanması oldu. Gizem'in şu andaki durumu ciddi bir tehlike hissettiriyor. Gerçekten hiç unutmadığım bir cümlesi, Survivor'ı en çok kalmayı isteyen benim demişti. Daha belirli bir şey yok ama çok tehlikeli bir durum gözüküyor. Dizdeki durum kötü. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Gelişmeleri söyleyeceğiz tabii ama parkurlarda kendinizi riske etmemeniz gerekiyor. MR'ı çekilecek İstanbul için görüşmeler olacak ondan sonra karar verilecek" ifadelerini kullandı.