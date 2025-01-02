Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu

Merakla beklenen Survivor 2025 ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı konseyde ise yarışmanın yeni kurallarını açıkladı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında da ilk eleme adayı belli oldu.

ACUN ILICALI YENİ KURALLARI ANLATTI

Konseyde yarışmacılara yeni kuralları açıklayan Acun Ilıcalı, bir takımın oyunda 8 olmasının ardından en iyilerin seçileceğini, en iyilerin de son bölümü oynayacağını söyledi. "Final bölümünün turları çift olacak." diyen Ilıcalı, "Tek başınıza parkuru bazen bir buçuk, bazen iki kez koşacaksınız. Ben en iyilere çıkıyorum demek cesaret isteyecek. O parkurlar artık tek parkur değil. En iyilere çıkacak olanların ilk turda oynamaması daha iyi olabilir belki onlar için, bu bir taktiktir. Bunları size bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE HESABI YAPMAYACAĞIZ"

Bu sene yüzde hesabı olmayacağını bildiren Ilıcalı şunları söyledi: "Herkesin performansı galibiyeti ile mağlubiyeti arasındaki fark olacak, sistem bu. Sezonluk performanslarınızı hesaplarken kaç galibiyet aldın, kaç mağlubiyet aldın aradaki fark kadar puanın var. Yüzde hesabı yapmayacağız, çok daha net şeyler söyleyeceğiz."

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor 2025'te ilk dokunulmazlık oyununu 12-3 skorla kaybeden Gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Göksu'yu belirledi.