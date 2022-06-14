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Sürmen: Hacıkerimoğlu'nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Sürmen: Hacıkerimoğlu'nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesinde yönetim kuruluna mevcut üye Mustafa Hacıkerimoğlu'nun önerildiğini söyleyerek, "Mustafa Hacıkerimoğlu'nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesinde yönetim kuruluna mevcut üye Mustafa Hacıkerimoğlu'nun önerildiğini söyleyerek, "Mustafa Hacıkerimoğlu'nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı açıklamada, "TFF üyemiz sayın Mustafa Hacıkerimoğlu hakkında Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun TFF Yönetim Kurulu'na önerilme kararı var. Aksi bir karar olmayacağına göre, sayın Mehmet Büyükekşi'nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan sayın Mustafa Hacıkerimoğlu'nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Ali Sürmen Spor Haberler

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