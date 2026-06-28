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Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'de yapıldı

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Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı. 50 cc, 65 cc, 85 cc ve diğer kategorilerde birinciler ödüllerini aldı.

Türkiye Süpermoto ve Motomini Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2026 yarış takviminde yer alan yarışların, Başiskele Motor Sporları Gelişim Merkezi'ndeki son gününde final mücadeleleri yapıldı.

Tamamlanan yarışların ardından 50 cc mini'de Atakan Boyracı, 50 cc'de Abdülhamid Bostanoğlu, 65 cc'de Aslan Osmanpaşaoğlu, 85 cc'de Alp Burak Albayrak, S3 Open'da Onur Işık birinci oldu.

ANLAS MiniGP 110 serisinde birinciliği Zayn Sofuoğlu elde etti. FIM MotoMini 160 serisinde ise Enes Çağan Çakır birinciliği kazandı.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupaları verildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
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