Fenerbahçe'den Spor Haberleri

Süper Lig takımları Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken, Basketbol ve Voleybol liglerinde de heyecan devam ediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın genç sanat platformunun tanıtım programına katılacağı bildirildi.

Fenerbahçe

SÜPER LİG HAZIRLIKLARI

- Süper Lig takımları Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını ve hazırlık maçlarını sürdürecek.

AFRİKA KUPASI

19.00 Cezayir - Nijerya (Victor Osimhen, Wilfred Ndidi, Paul Onuachu)

22.00 Mısır - Fildişi Sahili (Christopher Operi, Christ Inao Oulai, Yahia Fofana)

1'İNCİ LİG

13.30 Serikspor - İstanbulspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adana Demirspor - Esenler Erokspor (Yeni Adana)

19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

BASKETBOL

- Süper Lig

13.00 Safiport Erokspor - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

15.30 Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom - Glint Manisa Basket (Ankara)

20.30 Bursaspor Basketbol - Karşıyaka (TOFAŞ)

-Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final

16.30 Kupada finale kalan Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla düzenlenecek basın toplantısı, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak.

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

14.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)

15.00 Göztepe - Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk)

16.00 Zeren Spor - Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit - İlbank (Eczacıbaşı)

19.00 Galatasaray Daikin - Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

19.30 Aras Kargo - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

BAKAN BAK

13.15 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sanat platformu 'Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına katılacak.

