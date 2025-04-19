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Süper Lig ve 1. Lig Maçları Heyecanı Devam Ediyor

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Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek puan farkını artırırken, Fenerbahçe Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 1. Lig'de ise bir dizi maç programı bulunuyor.

Trabzonspor

19.00 Göztepe - Beşiktaş

GALATASARAY

- Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

1'İNCİ LİG

13.30 Erzurumspor FK - İstanbulspor

16.00 Pendikspor - Şanlıurfaspor

19.00 Amed SK - Çorum FK

19.00 Boluspor - Fatih Karagümrük

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

15.30 Bursaspor Basketbol - ONVO Büyükçekmece Basketbol

18.00 Manisa Basket - Karşıyaka

20.30 Darüşşafaka Lassa - Galatasaray

BİSİKLET

- Amatör yol bisikletçileri, Bu sene 7'nci kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo'da pedal çevirecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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