Süper Lig tarihinde benzeri çok az! 45 bin euroya gelen Ndayishimiye rekor paraya gidiyor

Başakşehir forması giyen Youssouf Ndayishimiye, Nice'e transfer olmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi, 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. Yeni Malatyaspor'un 45 bin euroya kadrosuna kattığı Ndayishimiye daha sonra Başakşehir'e 2 milyon euroya transfer olmuştu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Youssouf Ndayishimiye, rkor bonservisle Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

16 MİLYON EURO BONSERVİS

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nice, Ndayishimiye transferini 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlamaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE'YE 45 BİN EUROYA GELDİ

2020 yılının başında 45 bin euroya Aigle Noir FC'den Yeni Malatyaspor'a transfer olan futbolcu, 1 sene sonra ise Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Turuncu-lacivertliler, Burindili futbolcu için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

7 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Ara transfer döneminde anlaşmanın sağlanması beklenirken, 24 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanında Ligue 1'de mücadele edeceği ifade ediliyor. Bu sezon Başakşahir'de 30 maça çıkan Ndayishimiye, 7 kez gol sevinci yaşadı.