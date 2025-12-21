Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın 2028'in ardından 4 yılda bir düzenleneceği açıklandı. Ayrıca, kazanan takımlara verilen 7 milyon dolarlık ödülün 10 milyon dolara çıkarılacağı belirtildi.
- Afrika Uluslar Kupası 2028'de düzenlenecek turnuvanın ardından 4 yılda bir yapılacak.
- Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarı 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldı.
- 2029'dan itibaren 'Afrika Milletler Ligi' adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuva hayata geçirilecek.
2 yıldız bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, 2028'de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek.
AFRİKA KUPASI'NDA TARİHİ DEĞİŞİKLİK
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028'de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.
ÖDÜL MİKTARI ARTIRILDI
Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.
''MALİ KAYNAK ELDE EDECEĞİZ''
Ayrıca 2029'dan itibaren "Afrika Milletler Ligi" adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.