Üye Girişi
Haberler

Süper Lig Mücadelesinde Bodrum FK ve Galatasaray Golsüz Eşitlikle Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, Galatasaray ile sahasında karşı karşıya geldi. İlk yarıda her iki takım da gol atamayarak 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti. Bodrum FK'dan Ege Bilsel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

- Trendyol Süper Lig: Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan'dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan'dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege'nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Bodrum FK: Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı, Zdravko Dimitrov, George Puşcaş

Yedekler: Kenan Özer, Gabriel Obepka, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol, Taulant Seferi

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Ege Bilsel (dk. 45) (Bodrum FK)

Sarı kart: Samet Yalçın (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23-24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.