Süper Lig Mücadeleleri 5 Kıtada Futbolseverlerle Buluşuyor
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, 125 ülkede futbolseverlerle buluşacak. Müsabakalar beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray- Trabzonspor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak.
Ligde yarın yapılacak Galatasaray- Trabzonspor maçıyla, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin heyecanı beIN SPORTS'ta yaşanacak.
Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadeleler, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak.
Süper Lig'de yarın Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u, 2 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Müsabakalarda ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor