Süper Lig maçlarında düdük çalamayacak! Hakem Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi
Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı yeni sezonda düdük çalacak hakemler listesinde yer alan Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemedi. Bayarslan, ikinci teste kadar Trendyol Süper Lig'deki herhangi bir maçta düdük çalamayacak.
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
FIFA TESTİNİ GEÇMEDİ, MAÇ YÖNETEMEYECEK
TFF'nin açıkladığı listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. FIFA atletik testini geçemeyen Bayarslan ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak.
FIFA KOKARTLI ABDÜLKADİR BİTİGEN LİSTEDE YER ALMAMIŞTI
Geçen sezon devre arasında Süper Lig'de maç yöneten FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, yeni sezonda listede yer almadı. Geçen sezonun tartışılan isimlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Bitigen, geçtiğimiz salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalmıştı.
TFF'NİN DAHA ÖNCE AÇIKLADIĞI LİSTE
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:
- Zorbay Küçük
- Alper Akarsu
- Burak Pakkan
- Kadir Sağlam
- Burak Şeker
- Murat Erdoğan
- Ömer Faruk Turtay
- Bahattin Şimşek
- Oğuzhan Çakır
- Arda Kardeşler
- Cihan Aydın
- Ali Şansalan
- Ümit Öztürk
- Turgut Doman
- Abdullah Buğra Taşkınsoy
- Çağdaş Altay
- Mehmet Türkmen
- Mert Güzenge
- Tugay Kaan Numanoğlu
- Emre Kargın
- Halil Umut Meler
- Muhammet Ali Metoğlu
- Atilla Karaoğlan