Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rize spor, deplasmanda Konya spor ile 1-1 berabere kaldı. Rize spor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maç sonunda maçın hakemi Ümit Öztürk ve verdiği kararları hakkında sert açıklamalarda bulundu.

''BÜYÜK BİR İSTİKRAR VAR''

İşte Hasan Yavuz Bakır'ın yaptığı o açıklama:

"DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN!

''Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin. Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı? Rize spor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım.

Bugün ne mi oldu?

Dakika 8'

Dakika 18'

Dakika 23'

Bu dakikalar Rize spor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu.

15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu.

İki hafta önceki sorumuzu tekrar ediyoruz: " RİZESPOR'DAN NE İSTİYORSUNUZ? "

Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk'ü, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin. TFF' başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz."