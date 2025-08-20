Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Kramer'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Blaz Kramer, sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLDU

Suudi Arabistan ekibi Al-Akhdoud, Konyaspor'da forma giyen Blaz Kramer'i kadrosuna kattı. Suudi ekibi Kramer'i sezon sonuna kadar kiraladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Blaz Kramer'in 2025 - 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kramer'e Al-Akhdoud Kulübü'nde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Konyaspor'da geçirdiği tek sezonda 34 maça çıkma başarısı gösteren deneyimli isim, bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü fenomen canlı yayında öldü! O anları binlerce kişi izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi

Camiye saldırıda can kaybı korkunç boyutlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.