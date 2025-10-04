Süper Lig'in yeni yıldızı Amine Harit, antrenmanda yaptığıyla büyüledi
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile karşılaşacak RAMS Başakşehir hazırlıklarına devam etti. Kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak Amine Harit'in şık bir vuruşla topu duvardan çöp kutusuna soktuğu anlar yayınlandı. Amine Harit'in bu hareketi yoğun ilgi çekti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
AMINE HARİT KLASINI KONUŞTURDU
RAMS Başakşehir'de dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmasıyla da antrenman sona erdi. Antrenmanın bir bölümüne Marsilya'dan kiralık olarak takıma katılan Amine Harit damga vurdu. Kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak 28 yaşındaki on numara oyuncusunun şık bir vuruşla topu duvardan çöp kutusuna soktuğu görüldü. Bu anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
ZORLU MAÇ İZMİRDE
Göztepe ile RAMS Başakşehir, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.