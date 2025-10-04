Süper Lig'in yeni yıldızı Amine Harit, antrenmanda yaptığıyla büyüledi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AMINE HARİT KLASINI KONUŞTURDU

RAMS Başakşehir'de dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktik çalışmasıyla da antrenman sona erdi. Antrenmanın bir bölümüne Marsilya'dan kiralık olarak takıma katılan Amine Harit damga vurdu. Kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşılarak 28 yaşındaki on numara oyuncusunun şık bir vuruşla topu duvardan çöp kutusuna soktuğu görüldü. Bu anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

ZORLU MAÇ İZMİRDE

Göztepe ile RAMS Başakşehir, 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.