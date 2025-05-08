Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın efsane forveti Daniel Pancu, Siyah-beyazlılara geri döndü.

BEŞİKTAŞ'TAN PANCU AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Pancu'nun UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi alabilmek için Beşiktaş Futbol A Takımı'nda görev yapacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak. Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız' denildi.

111 MAÇA ÇIKTI

2002-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Pancu, daha sonrasında Bursaspor'da oynamıştı. Beşiktaş'ta 111 maça çıkan Pancu, 24 gol attı ve 11 asist yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine Academia Rapid'de başlayan Pancu sonrasında Rapid Bükreş, Poli Iaşi, FC Voluntari, Romanya U20 ve Romanya U21 takımlarında görev aldı.