Süper Lig'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kasımpaşa, evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyerek puanını 42'ye çıkarttı. Sivasspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayarak 31 puanla küme düşme hattında kalmış oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

KASIMPAŞA SAHASINDA KAYBETMİYOR

Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.

SİVASSPOR DÜŞTÜ DÜŞECEK

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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