Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az kart gören takım belli oldu

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az kart gören takım belli oldu
Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az kart gören takım belli oldu
Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında en hırçın takım Gaziantep FK oldu. Gaziantep ekibinin futbolcuları 28 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise 11 sarı kart ve 1 kırmızı kartla en az kart gören takım olarak Fair Play sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Söz konusu süreçte oynanan 70 maçtaki kart istatistikleri de belli oldu.

EN HIRÇIN GAZİANTEP FK

Ligin ilk 8 haftasında en fazla kart gören takım olarak Gaziantep FK dikkat çekti. Güneydoğu ekibinin oyuncuları 28 sarı kart ve 1 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Gaziantep FK'yi, 24 sarı kartla Kayserispor, 22 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kartla Kocaelispor, 21'er sarı kartla da Çaykur Rizespor ile Eyüpspor takip etti.

EN AZ KART GÖREN TAKIM GALATASARAY

Fair Play tablosunda ise ilk sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar, 11 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla en az kartı gören takım oldu ve ligin en centilmeni seçildi. Cimbom'un ardından Trabzonspor da 12 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az kart gören takımı belli oldu

EN FAZLA KIZARAN TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği, 2'si direkt ve 1'i de çift sarıdan olmak üzere 3 kırmızı kartla bu alanda listenin başında bulunuyor. Göztepe 2'si de çift sarıdan, Kasımpaşa 1'i direkt ve 1'i ikinci sarı karttan, Kocaelispor ise 2'si de direkt olmak üzere ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.

KIRMIZI KART GÖRMEYEN TAKIMLAR

Buna karşın Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Kayserispor da ligde henüz kırmızı kart görmeyen takımlar olarak dikkat çekti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Tahsin Kırma:

Galatasaray'ın en az kart gördüğü tahminini haberi açmadan yapmıştım zaten, Galatasaray'a kart göstermek yasak. Okan buruk un dediği gibi, bir daha bu saha da maç yonetemezler

ali tartan:

Bu da futbolun Türkiye’de ki halini net şekilde ortaya koymuş

şaşırdık mı tabiki hayır...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
