Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
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Bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli golcü Vagner Love, kariyerinde yeni bir sayfa açarak ülkesi Brezilya'da 3. Lig ekiplerinden Retro FC'ye transfer oldu. 41 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak Avai FC'de oynuyordu.

Bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giyen tecrübeli golcü Vagner Love, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

3. LİG'E TRANSFER OLDU

41 yaşındaki Brezilyalı yıldız, ülkesinde 3. Lig ekiplerinden Retro FC'ye transfer olarak futbolseverleri şaşırttı. Son olarak Brezilya'da Avai FC'de oynayan Love, uzun yıllara yayılan kariyerinde Palmeiras, Monaco, CSKA Moskova ve Flamengo gibi önemli kulüplerin formasını terletti.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'a bedelsiz olarak katılan yetenekli golcü, ilk sezonunda attığı 23 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Vagner Love, siyah-beyazlı formayla çıktığı 29 maçta 11 gol kaydederek beklentilerin altında kaldı. Ancak futbol aşkından vazgeçmeyen deneyimli oyuncu, Corinthians ve Avai FC maceralarının ardından Retro FC ile kariyerine yeni bir yön verdi.

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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