Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

Güncelleme:
Eski Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny'nin, ilk eşi Amal El Henawy ile evliliği devam ederken Faslı influencer Hanan ile gizlice evlendiği ortaya çıktı. Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kıyılan nikahın ardından Hanan'ın hamile olduğu da duyuruldu.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Al Jazira'da futbol hayatına devam eden Mohamed Elneny, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Mısırlı yıldızın, Faslı influencer Hanan ile gizlice evlendiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

İddialar, Hanan'ın Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Paylaşılan karelerde yüzü emojiyle kapatılan kişinin Elneny olduğu kısa sürede anlaşıldı. Ayrıca Hanan'ın hamile olduğu da gözlerden kaçmadı. Taraftarlar, fotoğraflardaki mekân ve kıyafet detaylarını Elneny'nin daha önceki görünümleriyle eşleştirerek kimliği ortaya çıkardı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

Haberlerin yayılmasının ardından Hanan, Instagram hesabını gizliye aldı. Ancak çiftin geçtiğimiz Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde evlendikleri öğrenildi. Elneny'ye yakın kaynakların evliliği doğrulamasıyla birlikte gizlilik sona erdi ve çift, sosyal medya üzerinden düğün fotoğraflarını paylaştı.

10 YILLIK EŞİ VAR

Elneny, daha önce Amal El Henawy ile 10 yıl evli kalmış ve bu evlilikten üç çocuğu olmuştu. Futbolcunun, Faslı blog yazarı Hanan Moja ile yaptığı yeni evlilik ve eşinin hamileliği açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

FUTBOL KARİYERİ

2024 yazında Arsenal'den ayrılarak Al Jazira'ya transfer olan Mohamed Elneny, 2019 yılında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Olgun Kızıltepe
