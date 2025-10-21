Süper Lig'in devleri, Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının gerçekleştirildi. Duruşmanın ardından Süper Lig devleri Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşım yaptı.

'UNUTMAZ, UNUTMAYACAK!'

Trabzonspor, yaptığı paylaşımda "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de yaptığı paylaşıma, "Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet." notunu kullandı. Galatasaray ise "Galatasaray asla unutmaz Ahmet!" sözlerini sarf etti.

İşte o paylaşımlar;