Haberler

Süper Lig'in devleri, Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

Süper Lig'in devleri, Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının karar duruşmasının ardından paylaşımlar yaptı.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasının gerçekleştirildi. Duruşmanın ardından Süper Lig devleri Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi paylaşım yaptı.

'UNUTMAZ, UNUTMAYACAK!'

Trabzonspor, yaptığı paylaşımda "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de yaptığı paylaşıma, "Hiçbirimiz unutmayız… Fenerbahçe de unutmaz, Ahmet." notunu kullandı. Galatasaray ise "Galatasaray asla unutmaz Ahmet!" sözlerini sarf etti.

İşte o paylaşımlar;

Süper Lig'in devleri Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

Süper Lig'in devleri Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

Süper Lig'in devleri Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

Süper Lig'in devleri, Ahmet Minguzzi için sessiz kalmadı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

S.Cumhurbaskani duruma El atmali, suclulara en agir ceza verilmeli, cok AZ suc veren hakime de ceza verilmeli...Yeter yaaaa, bu annenin cigligini duyun.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.