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Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Konyaspor'a konuk olacak

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Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Konyaspor'a konuk olacak mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) Onur Özütoprak görev yapacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ; Konyaspor'a konuk olacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Çetin'e AVAR'da ise Serkan Çimen eşlik edecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, bugün saat 19.15'de Konyaspor'a konuk edecek. Zorlu 90 dakikayı Hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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