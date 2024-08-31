Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Konyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ; Konyaspor'a konuk olacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu. Çetin'e AVAR'da ise Serkan Çimen eşlik edecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, bugün saat 19.15'de Konyaspor'a konuk edecek. Zorlu 90 dakikayı Hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Serkan Çimen eşlik edecek. - KAYSERİ