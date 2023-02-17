Süper Lig'in 3 haftalık programı açıklandı! Ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu
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TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programlarını açıkladı. 24. hafta, 3 Mart Cuma günü başlayacak. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin maçları 25-26 Şubat'ta oynanacak.
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programları açıklandı. 24. hafta, 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçıyla başlayacak.
ERTELENEN MAÇLAR 25-26 ŞUBAT'TA
Süper Lig'de ertelenen 23. hafta maçları 25-26 Şubat'ta oynanacak. Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor-Adana Demirspor, saat 19.00'da Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmaları oynanacak.
Süper Lig ertelenen maçların programı:
25 Şubat Cumartesi
- 19.00 Fenerbahçe-Konyaspor
- 19.00 Giresunspor-Kayserispor
26 Şubat Pazar
- 16.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor
- 19.00 Beşiktaş-Antalyaspor
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı: