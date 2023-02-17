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Süper Lig'in 3 haftalık programı açıklandı! Ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu

Spor Haberleri

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programlarını açıkladı. 24. hafta, 3 Mart Cuma günü başlayacak. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin maçları 25-26 Şubat'ta oynanacak.

Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programları açıklandı. 24. hafta, 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçıyla başlayacak.

ERTELENEN MAÇLAR 25-26 ŞUBAT'TA

Süper Lig'de ertelenen 23. hafta maçları 25-26 Şubat'ta oynanacak. Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Ümraniyespor-Adana Demirspor, saat 19.00'da Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmaları oynanacak.

Süper Lig ertelenen maçların programı:

25 Şubat Cumartesi

  • 19.00 Fenerbahçe-Konyaspor
  • 19.00 Giresunspor-Kayserispor

26 Şubat Pazar

  • 16.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor
  • 19.00 Beşiktaş-Antalyaspor

Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftanın programı:

Süper Lig'in 3 haftalık fikstürü açıklandı! Ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu

Süper Lig'in 3 haftalık fikstürü açıklandı! Ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu

Süper Lig'in 3 haftalık fikstürü açıklandı! Ertelenen maçların oynanacağı tarih belli oldu

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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