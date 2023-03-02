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MHK'ya tepkiler çığ gibi! Türk futbolunda kriz yaratan maçın hakemi Erkan Özdamar, geri döndü

Spor Haberleri

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türk futbolunda kriz çıkaran ve VAR kayıtları kamuoyuna açıklanan Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar'a yaklaşık 2 ay sonra görev verildi. Özdamar, 5 Mart Pazar günü oynanacak Konyaspor-Giresunspor mücadelesini yönetecek. MHK'nın bu kararına sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler açıklanırken, MHK tepki çeken bir karara imza attı.

Büyük tartışmalara neden olan ve VAR kayıtları açıklanan Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar'a MHK, 2 ay sonra yeniden görev verdi. Özdamar, 5 Mart pazar günü oynanacak Konyaspor-Giresunspor mücadelesini yönetecek. MHK'nın bu kararına sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi.

MHK'ya tepkiler çığ gibi! Türk futbolunda kriz yaratan maçın hakemi Erkan Özdamar, geri döndü

MHK'ya tepkiler çığ gibi! Türk futbolunda kriz yaratan maçın hakemi Erkan Özdamar, geri döndü

MHK'ya tepkiler çığ gibi! Türk futbolunda kriz yaratan maçın hakemi Erkan Özdamar, geri döndü

MHK'ya tepkiler çığ gibi! Türk futbolunda kriz yaratan maçın hakemi Erkan Özdamar, geri döndü

Takvime göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray ise hükmen galip sayılacak.

Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:

20.00/Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

13.30/Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00/Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00/Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16.00/Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00/Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

20.00/Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

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Yorumlar (2)

apolat:

başka alternatif mi yok? maçlarda sıkıntı yaratn hakemler kesinlikle görev almamalı, hakem yetiştiremiyorsanız dışardan hakem getirin, aynı parayı onlara verin

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Mehmet Vatandaş:

ligden çekilen takımların daha önce oynadıkları maçlar yok sayılmalı yoksa adaletsizlik olur. Bunu her hangi bir takımı düşünerek söylemiyorum

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