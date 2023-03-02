MHK'ya tepkiler çığ gibi! Türk futbolunda kriz yaratan maçın hakemi Erkan Özdamar, geri döndü
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Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türk futbolunda kriz çıkaran ve VAR kayıtları kamuoyuna açıklanan Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar'a yaklaşık 2 ay sonra görev verildi. Özdamar, 5 Mart Pazar günü oynanacak Konyaspor-Giresunspor mücadelesini yönetecek. MHK'nın bu kararına sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler açıklanırken, MHK tepki çeken bir karara imza attı.
Büyük tartışmalara neden olan ve VAR kayıtları açıklanan Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi Erkan Özdamar'a MHK, 2 ay sonra yeniden görev verdi. Özdamar, 5 Mart pazar günü oynanacak Konyaspor-Giresunspor mücadelesini yönetecek. MHK'nın bu kararına sosyal medyada birçok futbolsever tepki gösterdi.
Takvime göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray ise hükmen galip sayılacak.
Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:
20.00/Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
13.30/Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00/Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00/Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
16.00/Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00/Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
20.00/Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın