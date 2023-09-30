Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yıldızlaşan Sebastian Szymanski'nin İsmail Kartal'dan özel olarak taktiksel direktifler aldığı anların görüntülerini yayınladı. Polonyalı futbolcunun, mücadelede Kartal'ın talimatlarına tamamen uyarak maça damga vurduğu görüldü.

Süper Lig'i sallayan başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Mücadalede Szymanski attığı 2 golle maçın yıldızı olurken Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın Polonyalı yıldıza direktif verdiği anların görüntüsünü yayınladı.

"BAŞARI SADECE BİR SONUÇ DEĞİL, HİKAYEDİR"

Fenerbahçe'nin, "Başarı sadece bir sonuç değil, hikayedir..." ifadeleriyle yayınladığı görüntülerde İsmail Kartal'ın Szymanski'ye taktik verdiği görüldü.

SAHADA KARTAL'IN DEDİKLERİNİ HARFİYEN UYGULADI

RAMS Başakşehir maçında 2 gol atan Szymanski'nin Kartal'ın taktiklerini harfiyen yerine getirdiği maç içinden görüntülerle desteklendi. Sarı-lacivertli taraftarlar kulübün bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.