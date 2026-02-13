Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu

Bir dönem Sivasspor formasıyla Süper Lig'de fırtına estiren Max Gradel, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fildişi Sahilli eski futbolcu, ülkesinde Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

FUTBOLDAN SİYASETE

Sivasspor'da gösterdiği performansla Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinen Gradel, aktif futbol kariyerinin ardından ülkesine hizmet edecek. Fildişi Sahili hükümeti, deneyimli ismi Turizm Bakan Yardımcılığı görevine getirdi.

SİVASSPOR'DA İZ BIRAKMIŞTI

Süper Lig'de Sivasspor forması giydiği dönemde attığı goller ve etkili oyunuyla dikkat çeken Max Gradel, hem ligde hem de Avrupa kupalarında takımının önemli isimlerinden biri olmuştu.