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Süper Lig'i kasıp kavuran Göztepeli Romulo'ya sürpriz talip

Süper Lig'i kasıp kavuran Göztepeli Romulo'ya sürpriz talip
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Süper Lig'de transfer dönemi hareketlilik kazanıyor. İstanbul devleriyle anılan Romulo için Trabzonspor da devreye girdi. Yeni sezon öncesi forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Göztepe ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro ancak Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Göztepe ile gösterdiği muhteşem performansla adını herkese duyuran ve Süper Lig devlerini de peşine takan Romulo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İLK TEMAS YAPILDI

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Romulo için Göztepe ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olsa da Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu haber detayında yer aldı.

25 GOLE KATKI SAĞLADI

Göztepe ocak ayında Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanmış ve Athletico Paranaense'ye 2.5 milyon euro ödemişti. Bu sezon ligde ve kupada 29 maça çıkan Romulo, 15 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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