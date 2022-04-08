Süper Lig ekibinin evli başkanı fena yakalandı! Panikle muhabire çarpıcı bir teklif yaptı

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, seçimlerde aday olmayacağını belirtmişti. Salı akşamı İstanbul'da bulunan Gevrek, bir kadınla alışveriş merkezinde yemek yerken kameralara yakalandı.

"BENİ NEDEN ÇEKİYORSUN"

Sabah'ın haberine göre, Zincirlikuyu'daki alışveriş merkezinde bir kadın ile görüntülenen Adil Gevrek, "Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim" diyerek muhabirden fotoğrafları silmesini istedi.

"BEN ADİL BEY'İN DANIŞMANIYIM"

Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi. Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi. Adil Gevrek, olayın ardından telefonla ulaştığı muhabire "O fotoğrafları istersen basabilirsin, ben yanımdaki kadın zarar görmesin diye sana sert davrandım" dedi.

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