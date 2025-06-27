Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da, İngiliz forvet Dan Agyei ile yaşanan gelişme camiada şaşkınlık yarattı. Prensipte anlaşma sağlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen Agyei, sözleşmeyi imzalamadan ülkesi İngiltere'ye döndü.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da, İngiliz forvet Dan Agyei ile yaşanan gelişme camiada şaşkınlık yarattı.

SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Yeşil Siyahlı kulübün prensipte anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Agyei, sözleşmeyi imzalamadan ülkesine döndü.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ye gelen ve Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki futbolcu, ardından stadyumu da gezdi.

STAT TURU BİLE YAPTI

Ancak beklenen imzalar atılmadan, menajeriyle birlikte İngiltere'ye dönüş yaptı. Menajerinin, sözleşmenin online olarak gönderileceğini kulübe bildirdiği öğrenildi.

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Kocaelispor cephesi ise bu gelişme karşısında temkinli. Teknik direktör Selçuk İnan'ın kadroda görmek istediği Agyei'den haber beklenirken, kulüp yönetimi benzer durumların önüne geçmek adına yabancı oyuncularla ön protokol imzalama kararı aldı.

Transferin akıbeti belirsizliğini korurken, Agyei'nin ilerleyen günlerde yeniden Kocaeli'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu. Taraftarlar ise yaşanan bu gelişmenin ardından resmi açıklamayı bekliyor.

Kaynak: En Kocaeli

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı

Kamerayı kapattığını sanan ünlü isim hüngür hüngür ağladı
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü

Süper Lig'e resmen geri döndü
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı

Fransa felaketi yaşarken polis efsane filminin müziği ile devriye attı
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.