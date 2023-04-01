Süper Lig ekibinden Arda Turan bombası! Milli Takım derken ters köşe

Süper Lig ekibi, henüz birkaç gün önce Selçuk İnan ile yollarını ayırmış ve Serkan Reçber önderliğinde yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Akşam'daki habere göre; Teknik adamlık yapma istediğini ve bu yönde çok emek verdiğini sık sık belirten Arda Turan için Kasımpaşa ihtimali gündeme geldi. Kasımpaşa'nın Arda Turan konusunda bir çalışma içinde olduğu ifade edildi.

HENÜZ BOŞTA

Son olarak Ümit Milli Takım ile anılan Turan'ın, TFF'nin başka bir isimle yola devam etmesi sebebiyle bu göreve geçme ihtimali kalmadı.

İLK İMZA OLACAK

Arda Turan, Süper Lig'de topladığı 26 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa ile sözleşme imzalarsa hocalığa resmen adım atmış olacak.

ÖDÜL ALMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması sebebiyle ödüllendirilmişti.