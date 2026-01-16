Haberler

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Güncelleme:
Süper Lig ekibi Kayserispor'un transfer görüşmeleri için kente getirdiği futbolcu Ronael Pierre-Gabriel, dün habersiz şekilde tesislerden ayrılarak şehri terk etti.

  • Ronael Pierre-Gabriel, Kayserispor ile 11 Ocak 2026'da anlaşmaya varıldıktan sonra 13 Ocak 2026'da Kayseri'den sessizce ayrıldı.
  • Kayserispor'da geçen sezon başında Aylton Boa Morte de benzer şekilde haber vermeden kulüpten ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni transfer olarak duyurulan Ronael Pierre-Gabriel'in sessizce Kayseri'den ayrıldı. 11 Ocak 2026'da anlaşmaya varıldığı, oyuncunun 13 Ocak 2026'da Kayseri'ye getirildiği bilgisi paylaşıldı.

KULÜPTE HAYAL KIRIKLIĞI İDDİASI

Kayserispor'un transfer tahtasının açılmaması konusunun gerekçe gösterildiği ve oyuncunun ayrılığının kulüp içinde hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

BENZER OLAY BOA MORTE'DE YAŞANDI

Kayserispor'da geçen sezon başında Aylton Boa Morte'nin de benzer şekilde haber vermeden kulüpten ayrıldığı hatırlatıldı.

