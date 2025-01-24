Süper Lig ekibi puan silme tehlikesiyle karşı karşıya

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulübün mali durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boztepe, 10 Şubat'a kadar 55 milyon lira ödeme yapmaları gerektiğini belirtti. Aksi takdirde kulübün 3 puanının silineceğini ifade etti. Başkan, bu süreçte daha önce iki kez süre uzatımı aldıklarını, ancak bu sefer erteleme şanslarının olmadığını da ekledi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Asbaşkan Fatih Gürcü, Antalya Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İhsan Coşkun'un moderatörlüğünde düzenlenen Spor Aktif programına konuk oldu. Boztepe, program sırasında taraftarlardan gelen sorulara da açıklık getirdi ve kulübün mali durumuyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

"İMKANSIZ GİBİ BİR ŞEY"

Boztepe, toplamda 4,2 milyon euroluk bir borcun ödenmesi gerektiğini belirterek, bu miktarın 1,2 milyon eurosunun kendi dönemlerinde oluştuğunu, 3 milyon euronun ise geçmişten devreden borç olduğunu ifade etti. Borcun ödenmemesi halinde transfer yapmanın mümkün olmayacağını söyleyen Boztepe, "Sezonun ilk yarısını neredeyse gece gündüz para arayarak geçirdik. Bu borcu kapatmazsak transfer yapmamız imkansız gibi bir şey" dedi. Başkan, bu sürecin sadece Antalyaspor'un değil, tüm Anadolu kulüplerinin ortak bir sorunu olduğuna da vurgu yaptı.

PUAN SİLME RİSKİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni açıkladığı harcama limitleriyle kulüp üzerindeki finansal baskının daha da arttığını belirten Boztepe, "TFF'den 181 milyon lira harcama limiti aldık. Bu bizim için eksi bir durum demek. Bu nedenle sponsorlukları ve satış gelirlerimizi anonim şirket üzerinden yaparak kendimize bir limit oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu da yeterli değil. Şubat ayının 10'una kadar 55 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde 3 puanımız silinecek. Bu süreçte daha önce iki kez süre uzatımı aldık, fakat bu kez erteleme şansımız yok." ifadelerini kullandı. Boztepe, kulüp için sponsorluk ve gelir kaynakları yaratma çalışmalarına hız verdiklerini, ancak sürecin çok zorlu olduğunu belirtti.

Süper Lig ekibi puan silme tehlikesiyle karşı karşıya
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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