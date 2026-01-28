Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
Türkiye Futbol Federasyonu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini duyurdu. Sevk gerekçesi olarak kulübün sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'futbolun itibarını zedeleme' ve 'ideolojik propaganda' yapıldığı belirtildi.
- Türkiye Futbol Federasyonu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Sevk gerekçesi, kulübün 22.01.2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'ideolojik propaganda yapılması' içermesi olarak belirlendi.
- Disiplin işlemi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 42. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'a Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. Federasyon, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ve Kulüp Başkanı Nahit Eren'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
SEVK GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sevk gerekçeleri detaylı şekilde paylaşıldı. Açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 22.01.2026 tarihinde kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım suretiyle 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 'ideolojik propaganda yapılması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren'in kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşım suretiyle 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."