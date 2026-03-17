Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Ara transfer döneminde Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Daniel Karlsbakk'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanı nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Bordo-mavili takıma transfer olan Mathias Lovik, vatandaşı Karlsbakk'a Trabzonspor'a gelmesi yönünde sürpriz bir çağrıda bulundu.
Zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları da devam ederken taraftarları sevindirecek sürpriz gelişme yaşandı.
KARLSBAKK TRANSFERİ TAMAMLANAMAMIŞTI
Norveç'in Sarpsborg takımında forma giyen Daniel Karlsbakk'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncuyu yabancı kontenjanı nedeniyle renklerine bağlayamamıştı.
"TRABZONSPOR'A GEL"
Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mathias Lovik, Karlsbakk için devreye girdi. Norveçli sol bek, vatandaşı Karlsbakk'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın altına "Trabzonspor'a gel" yorumu yaptı. Bu yorum, bordo-mavili taraftarlar arasında heyecan yarattı.
SEZON PERFORMANSI
2028 yılına dek sözleşmesinin devam ettiği Sarpsborg ile 33 maça çıkan 1.94 boyundaki yıldız, 21 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.