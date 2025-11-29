Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Beşiktaş'ta 2023-24 sezonunda forma giyen Nathan Redmond, İngiltere'ye dönüşünde kariyerinin belki de en sıra dışı sözleşmesine imza attı. Championship ekibi Sheffield Wednesday, 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Redmond'la Ocak 2026'ya kadar sürecek "kısa süreli" bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Bu detay İngiliz basınında "alışılmışın dışında, eşi benzeri görülmemiş bir kontrat" olarak yorumlandı. Çünkü Championship'te genellikle sezon sonu ya da 1+1 yıllık sözleşmeler tercih ediliyor.

15 NUMARAYI GİYECEK

Sheffield Wednesday'in açıklamasında, "Takım, İngiltere milli oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Ocak 2026'ya kadar sürecek kısa süreli bir sözleşmeyle Wednesday'e katılıyor. Redmond, kulüpte 15 numaralı formayı giyecek. Hoş geldin Nathan" ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Redmond, Beşiktaş formasıyla özellikle sezonun ikinci yarısında etkili olmuş ve taraftarın kısa sürede sevdiği isimlerden biri haline gelmişti. Redmond, siyah-beyazlılarda 28 maçta 6 gol ve 5 asist yaparak dikkat çekmişti.

KARIYERİNE FARKLI BİR DÖNEM

Redmond'un Sheffield Wednesday ile yaptığı bu kontrat, kariyerinin yeni bir dönemi olarak görülüyor. İngiliz oyuncunun, kısa bir aradan sonra ülkesine dönüp Championship'te yeniden kendini gösterme hedefinde olduğu belirtiliyor.