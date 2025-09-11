Haberler

Süper Lig devinin beklediği yıldız uçağa bindi geliyor

Süper Lig devinin beklediği yıldız uçağa bindi geliyor
Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı kiralık olarak transfer etti. Kamerunlu kaleci uçağa bindi geliyor. Onana, saat 16.00-16.30 sularında ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile dolduruyor. Bordo-mavili ekip, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

YOLA ÇIKTI GELİYOR

Trabzonspor, Andre Onana transferini kiralık olarak tamamladı. Kamerunlu kaleci, bugün saat 16.00 - 16.30 sularında ailesiyle birlikte Trabzon'a gelecek ve Fenerbahçe maçında görev verilmesi durumunda sahada olacak.

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

