Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Trabzonspor'a Süper Kupa öncesi kötü haber Afrika'dan geldi. Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen Paul Onuachu ve Oulai, Galatasaray ile oynanacak kritik maçta takımlarını yalnız bırakacak.

AFRİKA KUPASI'NDA SON 16'YA ÇIKTILAR

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor'un iki oyuncusu Paul Onuachu ve Oulai'nin milli takımları grup aşamasını geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu gelişme, iki futbolcunun turnuvadaki kalış süresini uzatırken Trabzonspor cephesinde de Süper Kupa planlarını etkiledi.

TRABZONSPOR'U YIKAN HABER: SÜPER KUPA'DA YOKLAR

Oulai ve Onuachu'nun son 16 turuna yükselmesiyle birlikte iki oyuncunun da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Trabzonspor, kritik karşılaşmaya iki önemli ismini kaybederek çıkacak.

OULAI SON MAÇTA SÜRE ALDI

Fildişi Sahili'nin Kamerun ile oynadığı karşılaşmada Oulai'nin süre aldığı aktarıldı. Genç futbolcu, mücadelenin son 20 dakikasında oyuna dahil oldu.

ONUACHU İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

Nijerya Milli Takımı ile turnuvada yer alan Paul Onuachu'nun ise Afrika Kupası'nda beklediği süreleri alamadığı ifade edildi. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde kalan golcü futbolcunun, turnuva boyunca yalnızca 4 dakika sahada kaldığı aktarıldı. Onuachu'nun eleme maçlarında süre alıp alamayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa yarı final karşılaşması 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Derbi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.