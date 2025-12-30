Haberler

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Kupa öncesi önemli iki oyuncusunu kaybetti. Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen Paul Onuachu ve Oulai, Galatasaray ile oynanacak kritik maçta takımlarını yalnız bırakacak. Bu durum, Trabzonspor'un Süper Kupa planlarını olumsuz etkiledi.

  • Trabzonspor'un oyuncuları Paul Onuachu ve Oulai, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
  • Paul Onuachu ve Oulai, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa yarı final karşılaşması 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak.

Trabzonspor'a Süper Kupa öncesi kötü haber Afrika'dan geldi. Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen Paul Onuachu ve Oulai, Galatasaray ile oynanacak kritik maçta takımlarını yalnız bırakacak.

AFRİKA KUPASI'NDA SON 16'YA ÇIKTILAR

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trabzonspor'un iki oyuncusu Paul Onuachu ve Oulai'nin milli takımları grup aşamasını geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu gelişme, iki futbolcunun turnuvadaki kalış süresini uzatırken Trabzonspor cephesinde de Süper Kupa planlarını etkiledi.

TRABZONSPOR'U YIKAN HABER: SÜPER KUPA'DA YOKLAR

Oulai ve Onuachu'nun son 16 turuna yükselmesiyle birlikte iki oyuncunun da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Trabzonspor, kritik karşılaşmaya iki önemli ismini kaybederek çıkacak.

OULAI SON MAÇTA SÜRE ALDI

Fildişi Sahili'nin Kamerun ile oynadığı karşılaşmada Oulai'nin süre aldığı aktarıldı. Genç futbolcu, mücadelenin son 20 dakikasında oyuna dahil oldu.

ONUACHU İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

Nijerya Milli Takımı ile turnuvada yer alan Paul Onuachu'nun ise Afrika Kupası'nda beklediği süreleri alamadığı ifade edildi. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde kalan golcü futbolcunun, turnuva boyunca yalnızca 4 dakika sahada kaldığı aktarıldı. Onuachu'nun eleme maçlarında süre alıp alamayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa yarı final karşılaşması 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Derbi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

İyi olmuş saten 6 yiyorlardı isteyerek TS sever GS yi o yüzden fark etmez onlara

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti

Bangladeş'in ilk kadın başbakanı hayatını kaybetti