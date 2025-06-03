Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Gelecek sezon santrfor bölgesine transfer yapmak isteyen Süper Lig devi Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Portekiz basını, Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyip Braga'ya geri dönen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istediğini dile getirdi.

BANZA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

O Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Braga'dan 28 yaşındaki golcü oyuncu Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncuyu yaz transfer döneminde satıp önemli bir gelir elde etmek isteyen Braga'nın transferi kolaylaştırma adına Trabzonspor ile anlaşılan 25 milyon euroluk satın alma opsiyonu üzerinde Beşiktaş'a 10 milyon euroluk indirim yaptı. Siyah-beyazlıların 15 milyon euro'yu bulan bu bedeli ödeme konusunda bir karara varmadığı ifade edilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'da 37 resmi maça çıkan Banza, 22 gol ve 7 asistlik performansıyla beğeni topladı. Yıldız ismin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.