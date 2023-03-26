Süper Lig devinden Fatih Terim bombası! Resmi teklif götürüyorlar

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yerine flaş isim gündeme geldi. Galatasaray'ın efsane eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşme kararı alındı.

TEK ADAY DOĞAN

Süper Lig'de geçtimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği çıkışı yakalamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avcı'nın ayrılığının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu da istifa etti ve kongre kararı aldı. Pazar günü yeni başkanını seçecek olan Trabzonspor'da tek aday Ertuğrul Doğan.

HEDEF FATİH TERİM

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Teknik direktör arayışlarını sürdüren Ertuğrul Doğan yönetimi, gündeme Fatih Terim ismini aldı. Bordo mavili yöneticiler, hafta içerisinde Terim ile görüşecek.

GALATASARAY EFSANESİ

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan kulübün sembol ismi Fatih Terim, Cimbom'da 8 kez Süper Lig, 4 defa Türkiye Kupası ve Süper Kupa, bir kez de UEFA kupasını kazandı. Galatasaray tarihine adına altın harflerle yazdıran Terim, Sarı-Kırmızılı takım dışında Ümit Milli Takım, A Milli Takım, Göztepe, Ankaragücü, Fiorentina ve Milan'da çalıştı.

MISIR'I KABUL ETMEDİ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Mısır A Milli Takımı ve Mısır Ligi ekibi Al-Ahly'den gelen teklifleri Fatih Terim kabul etmedi.

TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Geçen sezon ligin 20. haftasında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, kendisine gelen teklifleri geri çevirdi. Tecrübeli teknik adam herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Trabzonspor ile isminin anılmasında sonra Bordo-Mavili taraftarlarFatih Terim ismini gündeme getirdi ve en çok konuşulan kişi oldu.