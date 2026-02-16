Haberler

Süper Lig devi zirvede! Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar açıklandı

Süper Lig devi zirvede! Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar açıklandı
Güncelleme:
The Athletic, farklı spor dallarındaki yazarlarının katkılarıyla dünya sporunda 'en zor koçluk görevlerini' araştırdı. Analizde, mevcut sezonun yanı sıra kulüplerin tarihi, taraftar baskısı, medya ilgisi ve beklenti kültürü de dikkate alındı. Futbol alanında hem kulüp takımları hem de milli takımlar incelendi. Süper Lig'den Fenerbahçe'nin listenin başında yer aldığı görüldü.

  • The Athletic'in analizine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takım olarak listelenmiştir.
  • Analizde teknik direktörlük görevinin zorluğu değerlendirilirken kulüplerin tarihi, taraftar baskısı, medya ilgisi ve yerleşik beklenti kültürü dikkate alınmıştır.
  • Listede Fenerbahçe dışında Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih gibi futbol kulüpleri ve İngiltere, Brezilya gibi milli takımlar da yer almaktadır.

The Athletic, farklı branşlardaki yazarlarının katkısıyla hazırladığı analizde, dünya sporunda "en zor koçluk görevlerini" mercek altına aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNİN YAPILMASI EN ZOR TAKIMLAR

Çalışmada yalnızca mevcut sezon değil, kulüplerin tarihi, taraftar baskısı, medya ilgisi ve yerleşik beklenti kültürü dikkate alındı. Futbol cephesinde ise hem kulüp takımları hem de milli takımlar öne çıktı. Listenin başında Türkiye'den Fenerbahçe'de yer aldı.

İşte dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar listesi:

  • Fenerbahçe
  • ????????????İngiltere Futbol Milli Takımı
  • New York Jets (NFL)
  • Real Madrid
  • Ferrari (F1)
  • ????????Manchester United
  • ????????????Tottenham
  • ????????????Chelsea (Erkek futbol)
  • New York Yankees (MLB)
  • ????????????Chelsea (Kadın futbol)
  • ABD Kadın Futbol Milli Takımı
  • ????????????Watford
  • Bayern Münih
  • Los Angeles Lakers (NBA)
  • New York Knicks (NBA)
  • Brezilya Futbol Milli Takımı
  • Toronto Maple Leafs (NHL)
  • ??????????Celtic
  • ????????????Rangers
  • Alabama (NCAA Amerikan Futbolu)
  • Hindistan Kriket Milli Takımı
