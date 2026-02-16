Süper Lig devi zirvede! Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar açıklandı
The Athletic, farklı spor dallarındaki yazarlarının katkılarıyla dünya sporunda 'en zor koçluk görevlerini' araştırdı. Analizde, mevcut sezonun yanı sıra kulüplerin tarihi, taraftar baskısı, medya ilgisi ve beklenti kültürü de dikkate alındı. Futbol alanında hem kulüp takımları hem de milli takımlar incelendi. Süper Lig'den Fenerbahçe'nin listenin başında yer aldığı görüldü.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNİN YAPILMASI EN ZOR TAKIMLAR
İşte dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar listesi:
- Fenerbahçe
- ????????????İngiltere Futbol Milli Takımı
- New York Jets (NFL)
- Real Madrid
- Ferrari (F1)
- ????????Manchester United
- ????????????Tottenham
- ????????????Chelsea (Erkek futbol)
- New York Yankees (MLB)
- ????????????Chelsea (Kadın futbol)
- ABD Kadın Futbol Milli Takımı
- ????????????Watford
- Bayern Münih
- Los Angeles Lakers (NBA)
- New York Knicks (NBA)
- Brezilya Futbol Milli Takımı
- Toronto Maple Leafs (NHL)
- ??????????Celtic
- ????????????Rangers
- Alabama (NCAA Amerikan Futbolu)
- Hindistan Kriket Milli Takımı