İstanbul'da ilk görüşme yapıldı! Göztepe'den sonra Süper Lig devi de satılıyor

2019-2020 Süper Lig sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yaşayan Başakşehir'e Almanlar talip oldu. Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcıları, İstanbul'a gelip Başakşehir Kulübü'ne teklif yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir'e Almanya'dan talip çıktı. Ajansspor'un haberine göre Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ın yatırımcısı olduğu şirket, Başakşehir'in %40'lık hissesini satın almak için resmi teklif yaptı.

İSTANBUL'A GELDİLER

Alman yetkililer, hafta sonunda İstanbul'a gelerek Başakşehirli yöneticilerle ilk görüşmeyi yaptı.

İKİNCİ YABANCI YATIRIMCI

Göztepe'nin Danimarkalılara satılmasıyla Türk futbolunda yabancılara ilk kez kulüp satışı yapılmıştı. Başakşehir teklifi kabul ederse Türk futbolundaki ikinci yatırımcı Almanlar olacak.

AVRUPA MAÇINDA BAŞAKŞEHİR KAZANDI

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Borussia Mönchengladbach ile 2 maç yapmıştı. Almanya'daki maçı 2-1 kazanan Başakşehir, İstanbul'da 1-1 berabere kalmıştı.