Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı

Süper Lig devi, Rey Manaj'a imzayı attırıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj ile anlaşma sağladı. Manaj'ın hafta sonuna kadar Trabzonspor'a katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 36 maçta 22 gol, 3 asistle oynayan Rey Manaj, yaz döneminde pek çok kulüple adı anılmasına rağmen kulübünde kalmıştı.

ANLAŞMA TAMAM

Beklediği zamlı kontrat teklifini alamayan Arnavut golcünün menajeriyle temas kuran Trabzonspor yönetimi büyük ölçüde transferi bitirdi.

ŞENOL GÜNEŞ BEĞENİYOR

Şenol Güneş'in Süper Lig'de en beğendiği isimlerden olan Manaj'ın hafta sonuna kadar bordo-mavililere katılması bekleniyor. Sivasspor, Manaj için 3 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Süper Lig devi, Rey Manaj'a imzayı attırıyor
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
img

Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
img

Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
img

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErkan Dag:

boş transfer

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Trabzona yakışan karakterde bir oyuncu, umarım iki maç kötü oynadı diye taraftar yine sahayı basıp oyuncu tartaklamaz..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Kasap oç

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa demir:

kankam bu kadar sallamayın tranfer sezonu 13 Ocak'ta başlıyor ?? haberi düzeltin bence devre arasında gelecek deyin hafta sonuna kadar demeyin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

Son Dakika Haberleri

ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.