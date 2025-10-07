Süper Lig devi, Menemen FK'lı genç kaleci Alp'e talip

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımının kalesini koruyan 2009 doğumlu genç kaleci Alp Özge, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, şimdiden Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Bu doğrultuda Süper Lig devi Beşiktaş'ın da genç file bekçisini kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BAŞKA TAKIMLARINDA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Beşiktaş'ın dışında son dönemlerde Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK'nin de genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Menemen FK'nın Alp'i önümüzdeki dönemde öncelikle A takımda oynatarak vitrine çıkarmayı planladığı belirtildi.