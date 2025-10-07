Haberler

Süper Lig devi, Menemen FK'lı genç kaleci Alp'e talip

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süper Lig devi, Menemen FK'lı genç kaleci Alp'e talip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın U17 takımının 2009 doğumlu genç kalecisi Alp Özge'ye talip oldu. Genç file bekçisi için ayrıca Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK'de ilgi gösteriyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımının kalesini koruyan 2009 doğumlu genç kaleci Alp Özge, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım ile idmanlara çıkan başarılı file bekçisi, şimdiden Türk futbolunun geleceği için umut veren isimlerden biri olarak gösteriliyor. Bu doğrultuda Süper Lig devi Beşiktaş'ın da genç file bekçisini kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Süper Lig devi, Menemen FK'lı genç kaleci Alp'e talip

BAŞKA TAKIMLARINDA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Beşiktaş'ın dışında son dönemlerde Göztepe, Bandırmaspor ve Manisa FK'nin de genç kaleciyi mercek altına aldığı öğrenildi. Menemen FK'nın Alp'i önümüzdeki dönemde öncelikle A takımda oynatarak vitrine çıkarmayı planladığı belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İngiltere Filistin'i tanıdı ama, İsrail'e silah satışı rekor kırdı

Filistin'i tanıdılar ama, İsrail'e silah satışları rekor kırdı
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

En son ads 16 yasinda kalecisi icin de öyle diyorlardı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.