Süper Lig Derbilerinin Hakemi Yasin Kol Oluyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde en fazla görev alan hakem Yasin Kol, 15 derbiden 4'ünde düdük çalarak bu alanda öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan 15 derbide en fazla maç yöneten hakem 4 kezle Yasin Kol oldu. Kol'u, 3 derbide düdük çalan Arda Kardeşler izledi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de oynanan derbide 1-1 berabere kaldı. Mücadelede 37 yaşındaki hakem Yasin Kol düdük çaldı. Trabzon bölgesi Üst Klasman Hakemi olan Kol, dün akşamki müsabakayla birlikte son 3 sezonda ligde en fazla derbi yöneten hakem ünvanının da sahibi oldu.

15 derbinin 4'ünü Yasin Kol yönetti

Süper Lig'de 2025-2026, 2024-2025 ve 2023-2024 sezonlarında şu ana kadar 15 derbi oynandı. Söz konusu mücadelelerde Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 farklı hakeme görev verdi. Bu süreçte en çok maç yöneten hakem olarak 4 defa ile Yasin Kol öne çıktı.

Kol; bu sezon Galatasaray - Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) karşılaşmalarında görev aldı. 37 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ile Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarında sahadaydı.

2025-2026 sezonunun bir diğer derbi mücadelesi olan Beşiktaş - Fenerbahçe (2-3) maçında ise düdük Ali Yılmaz'ın elindeydi.

Yasin Kol'u, 3 derbiyle Arda Kardeşler takip etti. Kardeşler; 2024-2025 sezonunda Galatasaray - Beşiktaş (2-1), 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe - Galatasaray (0-0) ve Galatasaray - Fenerbahçe (0-1) müsabakalarını yönetti.

Süper Lig'de son 3 sezonda oynanan 15 derbide görev yapan hakemler şöyle:

Yasin Kol (4)

Arda Kardeşler (3)

Atilla Karaoğlan (2)

Halil Umut Meler (2)

Mehmet Türkmen (1)

Volkan Bayarslan (1)

Ali Yılmaz (1)

Slavko Vincic (1) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
